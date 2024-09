Müllheim: Mit Hilfsschwestern fing alles an

Heute beschäftigt der Kreisverband rund 200 Mitarbeiter, davon 110 im Rettungsdienst . Der Rest verteilt sich auf ambulante Pflege, Tagespflege, Hausnotruf. „Hinzu kommt ein guter Fundus an Ehrenamtlichen, die Sozialarbeit machen“, unterstreicht Delugas. Das Angebot im sozialen Bereich wird massiv ausgebaut, ergänzt er. Als Beispiele nennt er die Übernahme der Betreuungsarbeit im Neuenburger Fridolinhaus von der Caritas. Aber auch Projekte wie „LeNa“ oder aktivierende Hausbesuche bei Senioren, die demnächst in Schliengen und Bad Bellingen starten sollen.

Ausblick: Unter dem Stichwort „stabil sozial“ beschäftigt sich das Rote Kreuz in Baden und Württemberg mit der Frage, wohin die Entwicklung in der Zukunft geht. Neben dem Stärken von Bevölkerungsschutz und Rettungsdienst sollen „Kinder, Jugend und Soziales mehr in den Mittelpunkt rücken“, erklärte Delugas. Es geht aber auch darum, Ältere in die Gesellschaft zu integrieren. So soll auch der ambulante Pflegedienst mehr in den Vordergrund gestellt werden. Zugleich mache man sich Gedanken über eine stationäre Einrichtung. Dies alles könne in einem Quartiersmanagement gebündelt werden, erklärte der Kreisgeschäftsführer.