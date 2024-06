Es sieht aus wie bei Robin Hood zur Zeit der Kreuzzüge, tatsächlich gebot erst der englische König Heinrich VIII im 16. Jahrhundert seinen Untertanen ein wöchentliches Bogentraining „at the Clout“. Etwa 30 Teilnehmer nahmen am Samstag an der sechsten Auflage Clout-Turniers in Müllheim teil. Erstmals gibt es in diesem Jahr auch eine Gemeinschaftwertung mit einem Clout-Turnier in Blumberg, berichtete Organisator Hans-Peter Wegling, der auch auf die Entfernung „at the Clout“ (165 Meter) mit 150 Ringen die Nase vorne hatte. Zweiter wurde Hening Stehr (125 Ringe) aus Schallbach vor Berne Hofer-Wagner aus dem Münstertal. Auf der 125-Meter-Bahn gewann Gernot Broghammer (223) vor Katharina Broghammer (165) und Wolfgang Höferlin (125) bei den Erwachsenen. Bei der Jugend siegte Philipp Bürgelin (128) vor Phil Robin Wagner und Jan Märkt (je 74).