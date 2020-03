Müllheim. Auch wenn der Gewerbeverein Müllheim die Frühlingsautoschau mit verkaufsoffenen Sonntag, am 22. März, wegen des Coronavirus’ absagen musste. An seiner traditionellen Primelaktion zum Frühlingsbeginn am Freitag, 20. März, hält der Verein fest. Es war eine der ersten Aktionen überhaupt, die der Gewerbeverein Müllheim durchgeführt hat. Und sie ist zu einer schönen Tradition geworden. Mit der Primelaktion begrüßen die teilnehmenden Mitglieder des Gewerbevereins ihre Kunden mit einer farbenfrohen Primel zum Frühlingsanfang. Dieser fällt in diesem Jahr auf Freitag, 20. März. Deshalb geben die 22 teilnehmenden Geschäfte an diesem Tag die Primeln, solange der Vorrat reicht, an ihre Kunden aus. Insgesamt werden diese Jahr wieder weit mehr als 1500 Primelpflänzchen ausgegeben. Foto: zVg