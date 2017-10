Müllheim Mit ungewisser Zukunft

Von Dorothee Philipp

Das ehemalige Hotel Bauer am Müllheimer Bahnhof wird vom Verein Zuflucht für Sprachkurse und Gesprächsrunden wohl so schnell nicht wieder genutzt werden können. Nach einem Brand im Kellergeschoss am 8. Juni dieses Jahres hatte sich gezeigt, dass erhebliche Nachbesserungen beim Brandschutz erforderlich sind.

Müllheim. Und zwar auch dann, wenn man nur die Erdgeschossräume des Anbaus herrichtet.

In seiner Sitzung am Mittwochabend diskutierte der Gemeinderat Müllheim über einen gemeinsamen Antrag der Fraktionen SPD und ALM / Grüne, den ehemaligen Seminarraum wieder in einen benutzbaren Zustand zu bringen. Eine erste Kostenschätzung liegt bei 155 000 Euro. Dass diese Summe, wie vom Antrag vorgeschlagen, in den Nachtragshaushalt eingestellt werden kann, schloss Stadtkämmerer Günter Danksin aus: Bis Jahresende würde man für die Arbeiten keine Handwerker mehr bekommen, deswegen sei es nicht sinnvoll, eine Summe, die nicht abgerufen wird, noch für 2017 einzuplanen.

Aber es gibt noch gravierendere Gründe, die gegen eine punktuelle Sanierung sprechen: Das ganze Haus mit seiner alten Bausubstanz sei „rauchoffen“, erklärte Stadtbaumeisterin Franka Häußler. Nur das Untergeschoss abzudichten sei unmöglich. Auch die Heizanlage müsse ersetzt werden. Die geschätzten Kosten seien deswegen mit großer Unsicherheit verbunden.

Zu Beginn der Diskussion hatte Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich informiert, dass die Verwaltung seit Längerem Alternativen für einen Treffpunkt nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für andere Bürger suche. Nach der Aufgabe des „Blauen Elefanten“ fehle so etwas in der Stadtmitte. Ein Vorschlag laute deswegen, die nicht mehr genutzte Margarethenkirche dafür umzubauen. Als Interimslösung bieten sich nach Siemes-Knoblich auch Schulräume an.

Letzteres fand im Gemeinderat wenig Gegenliebe. Während Martin Richter (ALM) die Schul-Lösung für „wenig fassbar“ hielt und für eine „schlanke Lösung“ bei der Instandsetzung der Bauer-Räume plädierte, sprach Thomas Kreth (CDU) von der Schule als „1c-Lösung“. Dann lieber Container in der Nähe des Hotels aufstellen, fand er. Denn in der Umgebung des Bahnhofs befindet sich nicht nur die Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Gästehaus des Hotels, sondern auch der Tafelladen und das Dekan-Doleschal-Haus, nicht zu vergessen die ÖPNV-günstige Lage.

Da der Punkt mit konkreten Finanzzahlen ohnehin an diesem Abend nicht abstimmbar war, wurde er nach einstündiger Diskussion in die nichtöffentliche Sitzung verwiesen. Siemes-Knoblich hatte zudem angekündigt, es gebe noch weitere Optionen, die sie aber erst nichtöffentlich vortragen wolle.

Was langfristig mit dem Haus geschehen soll, das sich seit Jahren im Besitz der Stadt befindet, blieb offen. Damit ist das alte Hotel neben der ebenfalls lange leer stehenden Tenckhoff-Apotheke das zweite große Anwesen im Besitz der Stadt mit ungewisser Zukunft.