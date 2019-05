Müllheim Mit Zeit, Gesprächen und Empathie

Frage: Welche Schwerpunkte wollen Sie setzen?

Ich will die Brustchirurgie wieder aufbauen, das betrifft sowohl Eingriffe aus onkologischer als auch aus kosmetischer Sicht. Ziel ist, das komplette Spektrum anbieten zu können. Mein Ziel ist es außerdem, die Zahl der Geburten in unserer Klinik zu steigern. Frauen sollen nicht nach Freiburg fahren müssen. Wichtig ist dabei, dass die Patienten zufrieden nach einer Entbindung nach Hause gehen und uns weiterempfehlen – das ist die beste Werbung.

Frage: Was ist Ihnen wichtig?

Ich bin ein Verfechter der normalen Geburt. Die Zahl der Kaiserschnitte soll so niedrig wie möglich gehalten werden. Und diese Philosophie trägt bereits Früchte.

Frage: Inwiefern?

Schon in den ersten Monaten ist es uns gelungen, die Zahl der Kaiserschnitte drastisch zu senken, und zwar um mehr als die Hälfte. In der Müllheimer Klinik werden pro Jahr zirka 440 Babys geboren, zuletzt lag die Kaiserschnittquote bei 30 bis 38 Prozent, was dem bundesweiten Durchschnitt entspricht. In den vergangenen Monaten konnten wir den Anteil auf unter 15 Prozent senken. Darauf wollen wir weiter aufbauen.

Frage: Das heißt?

Wir sind schon jetzt ein babyfreundliches und stillfreundliches Krankenhaus, vor allem durch die Hebammengemeinschaft Markgräflerland, die an unserer Klinik als Beleghebammenteam tätig ist. Zudem ist 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr ein Kinderarzt vor Ort erreichbar. Darüber hinaus haben wir weitere Kinderärzte im Rufdienst, die jederzeit verfügbar sind. Toll ist, dass wir durch die Hebammenpraxis in der Klinik meistens eine 1:1-Betreuung bieten können und damit eine hohe Betreuungsintensität. Das will ich weiterführen und ausbauen. Mein Ziel ist es, auch offiziell als babyfreundliches Krankenhaus zertifiziert zu werden, von denen es deutschlandweit rund 100 gibt. Dafür ist indes sehr viel Engagement gefragt, weil es mehr Aufwand und Organisation bedeutet.

Frage: Kaiserschnitte lassen sich hingegen besser planen.

Ich bin aber überzeugt davon, dass die normale Geburt sowohl für Kind als auch Mutter besser ist. Das bestätigt auch die Wissenschaft. Und schließlich hat die Natur es ja so vorgesehen: Andernfalls würden wir Frauen mit einem Reißverschluss geboren.

Frage: Warum sehen Sie Kaiserschnitte so kritisch?

Wenn es medizinisch notwendig ist, dann ist er eine gute Sache. Ein Kaiserschnitt sollte für Frauen aber nicht die erste Wahl sein, beispielsweise weil sie Angst vor einer vaginalen Geburt haben. Denn die Beschwerden nach einem Kaiserschnitt sind in der Regel größer, und es kommt häufiger zu Komplikationen. Beispielsweise liegt das Thromboserisiko bei 20 Prozent. Hier ist die Datenlage eindeutig. Auch ist die Gefahr höher, dass Kinder später an gewissen Krankheiten leiden, wie Diabetes, Asthma oder Autoimmunerkrankungen.

Es gibt aber auch Frauen mit sehr persönlichen Gründen, warum sie primär einen Kaiserschnitt wünschen. In diesen Fällen ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen. Es bedarf vieler Gespräche und auch Empathie. Auf diesem Weg können Frauen jedoch häufig davon überzeugt werden, es zunächst einmal normal zu versuchen. Unsere Aufgabe ist es, den Frauen die Angst vor einer vaginalen Geburt zu nehmen. Und beispielsweise auf die Möglichkeiten einer PDA, also einer Periduralanästhesie, hinzuweisen, die in der Geburtshilfe einen riesigen Fortschritt markierte.

Frage: Worauf legen werdende Eltern besonders wert?

Die Sorgen um das Ungeborene stehen bei ihnen im Vordergrund. Eltern wünschen sich bei der Geburt größtmögliche Sicherheit. Durch die mögliche Präsenz der Kinderärzte tragen wir diesem Wunsch bei uns Rechnung.

Frage: Zuletzt haben Sie als niedergelassene Frauenärztin in der Nähe von Sankt Moritz in der Schweiz gearbeitet. Wie sind Sie auf die Stelle in Müllheim gekommen?

Die Praxistätigkeit hat mir Spaß gemacht, aber die Klinik hat mir gefehlt. Ein Kollege, der vorübergehend auch in der Schweiz arbeitete und zuvor bei Helios tätig war, hatte mich auf die Stelle aufmerksam gemacht und gefragt, ob ich Interesse hätte. Nach der erfolgreichen Bewerbung ging es dann am 31. Dezember los.

Jeden dritten Dienstagabend im Monat bietet die Helios-Klinik werdenden Eltern die Möglichkeit, die Räume und Angebote des Krankenhauses kennenzulernen. Der Infoabend ist mit einer Kreißsaalführung verknüpft.

Außerdem bieten die zertifizierten Still- und Laktationsberaterinnen der Klinik an jedem ersten Donnerstag im Monat offene Info-Termine rund um das Thema Stillen an.