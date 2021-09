Müllheim Mobile Raumluftanlagen und CO2-Ampeln zum Schulbeginn

Für alle weiteren mehr als 100 Klassenräume, im Schulzentrum 1 und in der Alemannen-Realschule waren größtenteils schon in den vergangenen Monaten und nun auch in den verbliebenen Klassenzimmern CO2-Ampeln angeschafft worden. Diese geben akustisch und optisch Signal, wenn gelüftet werden sollte, was den Effekt hat, dass das Aerosol in relativ geringer Konzentration mit Erregern belastet bleibt. Bei konsequenter Raumlüftung können so zahlreiche Infektionen vermieden werden, heißt es in der Mitteilung.