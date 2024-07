Ein Mobiltelefon ist am Sonntag gegen 19.35 Uhr im Bereich der Müllheimer Marksteinweg entwendet worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Aufgrund eines Verkaufsangebots auf Ebay traf sich der Geschädigte zuvor mit der bislang unbekannten Täterschaft. Bei der Inaugenscheinnahme des iPhones, welches der Geschädigte in seinen Händen hielt, griff unbekannte Täterschaft nach dem Handy und flüchtete über die Schwarzwaldstraße in Richtung Kleinfeldele. Der Diebstahlschaden liegt im höheren dreistelligen Bereich. Bei den unbekannten soll es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben. Beide waren zirka 1,75 Meter groß und etwa 15 bis 16 Jahre alt, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Die erste Person war hellhäutig, hatte kurze dunkelblonde Haare und war bekleidet mit einem hellblauen T-Shirt, einer hellgrauen, langen Jogginghose und hellgrauen Turnschuhen. Die zweite Person war dunkelhäutig, hatte schwarze, kurze, lockige Haare und war bekleidet mit einem grauen Hoodie, einer schwarzen, langen Jogginghose der Marke Adidas und schwarzen Turnschuhen. Außerdem trug er eine schwarze Umhängetasche. Gesucht werden Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel. 07631/178 80 zu melden.