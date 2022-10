Müllheim „Momo“ begeistert im Bürgerhaus

Weitere Akteure kamen im Verlauf des Stücks ins Spiel – eine unbekümmerte Schar Kinder, in deren Mitte Momo fröhlich tanzte, Touristen in bunten Sommerkleidern, die fotografierten und fasziniert den gestenreichen Ausführungen Gigis lauschten.

Als die grauen Herren, getanzt von fortgeschrittenen Schülerinnen, ihren ersten Auftritt hatten, ging ein Schaudern durchs Publikum. Düstere Gestalten, die sich zum beklemmenden Klang von Landon Zientara („The Inventor“) miteinander voranbewegten wie ein bedrohliches Untier, eine sehr effektvolle Regieidee, – und eine herausragende tänzerische Leistung als Gruppe. Mit ihren finsteren, aschfahlen Mienen und starren Blicken zogen die grauen Herren das Publikum in ihren Bann.

Es waren einprägsame Bilder, die am Ende des Tanzabends in Erinnerung blieben: Die Nachbarn, die Momo beim Einrichten ihrer „Wohnung“ im Amphitheater helfen, all die Puppen rund um die gespenstisch künstliche Puppe Bibigirl (Elena Gritzner), die sich mechanisch im Kreis drehen und artig verbeugen, die Szene, als auf der belebten Piazza Momos Freunde an ihr vorbeigehen, aber außer einem „Hallo“ kein Wort mehr für sie finden. Starken Eindruck hinterlässt auch das Bild von Menschen, die zwischen Hochhäusern aneinander vorbeilaufen, den Blick starr auf die Handys gerichtet.

Die sorgfältig ausgewählte Musik ließ den Tanzabend erst so richtig zum Ereignis werden. Sie verlieh einzelnen Szenen zusätzlich Farbe: Ein Beispiel dafür ist der Auftritt der Schildkröte Cassiopeia, zu Musik von Sergei Prokoviev minimalistisch und doch eindrücklich in Szene gesetzt von Emely Hehn (Samstag) und Olivia Privitera (Sonntag).

Die Jüngsten wirbeln einzeln über die Bühne

Und dann gibt es auch noch richtig klassisches Ballett: beim Auftritt der „Stundenblumen“ in Meister Horas Reich. Ihr Auftritt ist ein wahres Feuerwerk des Guten, angefangen bei den Allerkleinsten, die ihre Sache hervorragend machen. Ganz besonders, als sie am Ende wie schwebende Schirmchen einer Pusteblume einzeln über die Bühne wirbeln. Der Blumenreigen endet mit den fortgeschrittenen Schülerinnen Lena Reimann und Agnetha Reinholz, die in ihren ausdrucksvollen und mit brillanter Technik getanzten Soli über sich hinauswachsen.

Die insgesamt neun Monate intensiver Proben, die hinter Kim Hoffmann mit ihren Schülern liegen, haben sich gelohnt: Die Bewegungen erscheinen leicht, wie beiläufig, und doch ist nichts dem Zufall überlassen, jede Handbewegung mit Sorgfalt ausgeführt, kein Kind steht am Rande. All dies schließlich zusammen auf die Bühne zu bringen, erfordert einiges an Disziplin. Kein Wunder, dass am Ende alle strahlen, als der Applaus der hingerissenen Zuschauer erklingt.