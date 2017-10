Müllheim Motorradfahrer kollidiert mit Bus

Müllheim/Hügelheim. Ein Verkehrsunfall hat sich gestern gegen 7.30 Uhr in Hügelheim ereignet. Im Bereich der Bushaltestelle in Höhe der Winzergenossenschaft übersah ein 54-jähriger Busfahrer beim nach links Abbiegen in die Markgrafenstraße vermutlich einen entgegenkommenden Leichtkraftrad-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der 17-Jährige musste mit schweren Verletzungen per Helikopter in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Die B 3 in Hügelheim musste voll gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Müllheim, Tel. 07631/17880, zu wenden.