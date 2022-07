Müllheim Müllheim dreht am Thermostat

Müllheim. „Die Lage, insbesondere der drohende Gasnotstand, ist dramatisch und wir kommen nicht umhin,k Maßnahmen zu ergreifen, die den Komfort in vertretbarem Umfang einschränken werden“, sagte Müllheims Bürgermeister Martin Löffler bereits in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch.

Die Stadt Müllheim nimmt die aktuelle krisenhafte Lage zum Anlass und setzt umfassende Energieeinsparmaßnahmen um, heißt es in einer Mitteilung des Bürgermeisteramts. Unter anderem wird die Straßenbeleuchtung nachts abgeschaltet, die Warmwasserversorgung in Hallen und Schulen weitgehend eingestellt und die Raumtemperaturen in öffentlichen Gebäuden gesenkt. „Die Verkehrssicherungspflichten der Stadt sind dabei allerdings schon aus rechtlichen Gründen tabu“, ergänzt Löffler. In der Kernstadt und in allen Ortsteilen werden folgende Maßnahmen ergriffen:Die Stadt wird, trotz relativ hoher Umprogrammierungskosten, die Straßenbeleuchtung unter der Woche von 23 bis 5 Uhr komplett ausschalten. Freitags und samstags wird die Straßenbeleuchtung nur für jeweils drei Stunden, von 2 bis 5 Uhr, abgeschaltet. Die Umsetzung dieser Maßnahme wird aus technischen Gründen erst in zirka vier Wochen erfolgen können.Die Außenbeleuchtung öffentlicher Gebäude wird parallel zur Straßenbeleuchtung abgeschaltet.Lediglich Fußgängerüberwege werden durchgehend beleuchtet.Auch die nächtliche Abschaltung der Ampel an der Rosenburgschule, die ohnehin in Kürze auf LED umgerüstet werden soll, wird geprüft. 