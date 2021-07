Müllheim Müllheim radelt nach den Ferien

Eine Zielgruppe der Aktion sind die politischen Entscheider, welche durch die Aktion die „Lenkerperspektive“ einnehmen, Bürgernähe zeigen oder eine Vorbildfunktion wahrnehmen. „Langfristig geht es darum, die Radinfrastruktur zu verbessern“, betonte er.

Von Wallenberg verweist auf die Beispiele Schliengen, Kandern und Lörrach, aber auch Breisach und Freiburg, die an der Aktion teilnehmen. Auch die Müllheimer Partnerstadt Hohen Neuendorf in Brandenburg habe sich im vergangenen Jahr erstmals an der Aktion beteiligt. Dort hätten die Bürger rund 41 000 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt. Die Partnerstadt führt die Aktion in diesem Jahr vom 14. August bis 3. September durch.

Mitmachen kann jeder, der in Müllheim wohnt, arbeitet oder zur Schule geht. Gefahren werden muss nicht zwangsläufig in Müllheim, falls der Urlaub in den Aktionszeitraum fällt, kann auch dort geradelt werden. Nur die Teilnahme von Radsportlern an Radrennen zählt nicht.

Es gibt auch etwas zu gewinnen. Gewertet werden die Kategorien Privat/Familie, Verein/Verband, Schule und Schulklassen sowie Unternehmen.

Auch bundesweit und international werden unter den teilnehmenden Kommunen die Sieger ermittelt, gewertet wird dabei in fünf verschiedenen Größenklassen.

Im vergangenen Jahr haben sich 1500 Kommunen mit rund 500 000 Radlern, darunter 10 000 Mitglieder aus Kommunalparlamenten, an der Aktion beteiligt. Insgesamt wurden 115 Millionen Kilometer zurückgelegt, was einer Fahrleistung von 230 Kilometern pro Person entspricht. Ausrichter ist das kommunale Netzwerk Klima-Bündnis.

Die Teilnahme kostet die Stadt Müllheim 1090 Euro, die jedoch zu 50 Prozent vom Land im Rahmen der Initiative Radkultur gefördert wird. Dafür bekommt die Gemeinde eine eigene Unterseite www.stadtradeln.de/muellheim sowie Kampagnenmaterial wie Plakate und Flugblätter.

Los gehen wird es noch vor den Sommerferien mit einer Auftaktveranstaltung „Tor de Mülle“ am Sonntag, 25. Juli, von 11 bis 12 Uhr. Die eigentliche Aktion findet vom 10. bis 30. September statt. Geplant ist auch eine Kick-off-Veranstaltung am Samstag, 11. September.

Die Siegerehrung und Preisverleihung soll im Rahmen einer Abschlussveranstaltung am 14. Oktober, ab 18 Uhr stattfinden.

Die Erkenntnisse aus der Aktion Stadtradeln sollen in das Radverkehrskonzept einfließen, das vom beauftragten Büro im Zeitraum von Anfang August bis Mitte Oktober erarbeitet wird. Ende des Jahres soll es dem Gemeinderat vorgestellt werden, sagte Baudezernentin Franka Häußler auf Nachfrage aus dem Gemeinderat.