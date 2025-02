Müllheim: Müllheim wählt schwarz-grün

In Badenweiler war die Wahl kurz nach 19 Uhr ausgezählt. An erster Stelle liegt die CDU mit 969 Stimmen (27 Prozent, plus 4,9). Es folgen die Grünen mit 435 Stimmen (16,8 Prozent, minus 4,7 Prozent). Drittstärkste Kraft in der Bädergemeinde ist die AfD mit 424 Stimmen (16,4 Prozent, plus 8,8 Prozent). Die SPD erhielt 417 Stimmen (16,2 Prozent, minus 6,8 Prozent), die FDP 196 (7,6 Prozent, minus 6,1) und die Linke 162 (6,3 Prozent). Insgesamt haben 2594 von 3120 Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Die Wahlbeteiligung liegt damit bei 83,1 Prozent.