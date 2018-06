Müllheim Müllheim wird zur Festmeile

Traditionell am letzten Freitag im Juni startet das Stadtfest-Wochenende in Müllheim. Dann wird in den Lauben und Höfen der Innenstadt gefeiert. Getragen und gestaltet wird das dreitägige Fest von insgesamt 18 Vereinen.

Müllheim. An allen Ecken und Enden rund um den Markgräfler Platz, die Wilhelmstraße und den Marktplatz wird musiziert, geschlemmt und gefeiert.

Eröffnung

Eröffnet wird das Stadtfest am Freitag, 29. Juni, um 17 Uhr in der Martinskirche. Auf dem Programm steht traditionell der Festvortrag, den in diesem Jahr Monika van Beek, Verbandsdirektorin und Mitglied des Vorstands Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband, hält. „Mensch Raiffeisen…eine starke Idee!“ lautet der Titel ihres Vortrags, in dem sie sich mit dem Genossenschaftsgedanken und der lokalen Wertschöpfung beschäftigen wird.

Darüber hinaus ehrt die Stadt Müllheim in diesem Jahr einen Bürger mit dem Ehrenglas für sein langjähriges ehrenamtliches bürgerschaftliches Engagement. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr aus der Partnerstadt Hohen Neuendorf. Im Anschluss an die Eröffnungsfeier erfolgt der Fassanstich vor der Martinskirche, mit dem Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich das Stadtfest offiziell für eröffnet erklärt.

Musikalisches

Von 20 bis 24 Uhr sorgen „Querbeat“ auf der Bühne Markgräfler Platz für Unterhaltung, ab ab 21.30 Uhr wird im Möbiushof und auf dem Marktplatz DJ-Musik geboten.

Am Samstag, 30. Juni, spielt ab 16 Uhr die Jugendkapelle der Stadtmusik auf dem Markgräfler Platz. Ab 18.30 Uhr tritt die Stadtmusik unterhalt der Martinskirche auf. Arnold Jost und Bianca Bruzek sorgen ab 20 Uhr auf dem Markgräfler Platz für Unterhaltung. Ab 21.30 Uhr legt wieder ein DJ im Möbiushof auf.

Seinen Abschluss findet dann das Stadtfest am Sonntag, 1. Juli, mit dem großen Oldtimertreffen auf der Werderstraße. Es findet von 9 bis 17 Uhr statt. Von 11 bis 13 Uhr spielt außerdem der Musikverein Hügelheim auf dem Markgräfler Platz, die Stadtmusik gibt ab 11.30 Uhr ein Konzert im Schindlerhof und ab 18 Uhr auf dem Markgräfler Platz.

Kinderprogramm

An allen drei Festtagen dreht sich ein Kinderkarussell im Museumshof. Am Samstag und Sonntag ist die Kindermeile des HC 99 Müllheim auf dem Marktplatz. Das Müllheimer Zügle fährt am Samstag von 16 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Abfahrt ist jeweils hinter dem ehemaligen Circo Loco. Am Sonntag tritt zwischen 14 und 16 Uhr das Akrobatik-Clownduo „Alex und Joschi“ beim Adler Team Müllheim auf.

„Stadtfestbus“

In allen drei Nächten wird der „Stadtfestbus“ die umliegenden Gemeinden anfahren, um die Gäste sicher nach Hause zu bringen. Abfahrt ist am ehemaligen Verkehrsamt in der Werderstraße.