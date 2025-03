Müllheim: Müllheimer und Mailänder Schüler gemeinsam auf der Bühne

Je zwölf Schüler beider Schulen arbeiten seit Herbst an dem Projekt: Es wurden Stücke und die Biografien von Shakespeare, Marlowe und Goethe recherchiert und daraus Szenen erarbeitet. Im Oktober trafen sich die Schüler in Mailand für die Entwicklung der Szenen, nun wird in Süddeutschland weitergefeilt. Zunächst ist das binationale Schülerensemble drei Tage an der Akademie Rotenfels in Gaggenau und trainiert mit Stefan Roschy, professioneller Schauspieler und Regisseur, bekannt aus der Serie „Die Fallers“, an den Szenen. Am Donnerstag, 27. März, 18 Uhr, wird das Projektensemble die Szenen mit Unterstützung der MGM-Event-Technik-AG in der Aula der Schule aufführen. Als besondere Gäste werden Janina Schultz und Markus Seuss von der Bremer Shakespeare Company (BSC) erwartet. Sie werden im Anschluss das Stück „Doktor Faustus für Zwei“ nach Christopher Marlowe (in deutscher Sprache) aufführen.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Sie fließen in den Kostümkeller und die Event-Technik-AG.