Müllheim Musik, Autos und Kürbisse

Müllheim (anl). Neuheiten der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA), viel Musik, ein kleiner Herbstmarkt sowie die geöffneten Geschäfte lockten am Sonntag die Besucher einmal mehr in Scharen in die Müllheimer Innenstadt. Bestes Herbstwetter mit strahlend blauem Himmel, Sonnenschein und angenehmen Temperaturen sorgten für regen Zuspruch und lud geradezu zum sonntäglichen Einkaufsbummel ein.

Getreu dem Motto „In Müllheim spielt die Musik“ sorgten verschiedene Bands und Solisten auf den Straßen und Plätzen des Stadtzentrums für Unterhaltung. Die Sonne sorgte für gute Laune und so flogen als Belohnung für die Musiker die Münzen zahlreich in die geöffneten Gitarren oder Geigenkoffer. Bunte Kürbisse und was der Herbst sonst noch zu bieten hat, gab es beim kleinen aber feinen Herbstmarkt auf der Werderstraße zu entdecken.

„Dieselgate“ zum Trotz oder vielleicht auch gerade deswegen: An den Ständen der Herbst-Autoschau beteiligten Müllheimer Autohäuser herrschte reger Betriebe. Zehn Autohäuser stellten die Automobilen-Neuheiten von gut 20 Autoherstellern vor. Auch in den Geschäften war viel los, neben der aktuellen Herbst- und Wintermode machte der eine oder andere Besucher auch schon Jagd auf die ersten Weihnachtsgeschenke, sind es doch nur noch zehn Wochen bis zum fest. Die rund 50 teilnehmenden Mitgliedsbetriebe des Gewerbevereins haben sich eine Menge einfallen lassen und auch für die jüngsten Besucher wurde mit Karussell, Kürbisschnitzen und Entenangeln einiges geboten.

Gut gefüllt waren auch die Straßencafés und Biergärten in der Innenstadt.