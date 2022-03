Müllheim Nachkriegsjahre in Müllheim

Drei Teile

Die Ausstellung besteht aus drei Teilen. In einer Überblicksschau werden vor allem die französische Besatzungspolitik, die Wohnraumknappheit und der wirtschaftliche Mangel sowie der Aufbau der Demokratie nach der NS-Diktatur gezeigt. In einem Kinoraum können Filminterviews von Zeitzeugen aus Müllheim angeschaut werden. Und in einem eigenen Raum wird das erschütternde Schicksal der ehemaligen Zwangsarbeiter, die in den Nachkriegsjahren als „Displaced Persons“ in großer Zahl in der Kaserne untergebracht waren, dokumentiert.