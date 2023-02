Müllheim Narren haben Nachholbedarf

Großer Fasnachtsumzug am Sonntag

Höhepunkt der Müllheimer Fasnacht ist der große Umzug am Sonntag, 12. Februar, durch die Müllheimer Innenstadt. Mehr als 100 Zünfte, Cliquen und Guggemusiken sind der Einladung der Hudeli gefolgt. Ab 13.11 Uhr schlängelt sich der närrische Lindwurm von der Eckert-Kurve entlang der Werderstraße zum Markgräfler Platz. Dort startet das närrische Treiben bereits um 10.11 Uhr mit dem Stellen des Narrenbaums durch die Müllheimer „Dorfzottel“. Für Verpflegung ist im Narrendorf und Entlang der Umzugsstrecke gesorgt.

Das Mitbringen von Alkohol ist auf dem gesamten Umzugsgebiet verboten.

Mit Blick auf die Sicherheit hat sich die Narrenzunft weitere professionelle Hilfe durch einen Sicherheitsdienst an Bord geholt. Zudem ist auf dem gesamten Umzugsgebiet das Mitbringen von Alkohol verboten. Fortgesetzt wird auch die Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege. Diese ist mit ehrenamtlichen Jugendlichen und dem Projekt „Don’t drink too much“ unterwegs. Das alles gibt’s natürlich nicht zum Nulltarif und so bitten die „Müllemer Hudeli“ die Besucher darum, ihren Obolus zu entrichten und eine Umzugsplakette zu erwerben. Der Preis der laut Narrenzunft „liebevoll gestalteten Umzugsplakette“ muss aufgrund der gestiegenen Kosten auf 3,50 Euro angehoben werden.