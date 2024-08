Müllheim/Neuenburg: Freibadsaison kommt endlich in Fahrt

„Der Start in die Saison war auch im Müllheimer Freibad wetterbedingt nicht optimal und die Besucherzahlen in den Monaten Mai und Juni ungewöhnlich schwach“, berichtet Günter Danksin, Beigeordneter und Finanzdezernent der Stadt Müllheim. Nun im Juli seien die Zahlen deutlich angestiegen. Derzeit lägen sie bei knapp über 30 000.

Familien nutzen Angebot

In der Mehrzahl sind es Familien, die das „Schwimmbad-Paradies“ am Stadtrand derzeit besuchen, konnte das Bäderpersonal bisher beobachten. Die Kinder lockt vor allem die Riesen-Rutschbahn mit einer Länge von 64 Metern, während sich die Eltern über Entspannung und Ruhe an den Massagedüsen freuen. Ein Renner ist in jedem Jahr der Kiosk, da bei den meisten Badegästen das obligatorische Eis und ein kaltes Getränk nicht fehlen dürfen. Für die kleinen Gäste findet derzeit noch ein Schwimmkurs statt.