Das Restaurant „Tempel“ in Müllheim eröffnet am Dienstag, 4. März, mit frischem Konzept und neuem Pächter, heißt es in einer Mitteilung. Die Tagesbar „Tempel by Gourmettogo“ befindet sich im Gebäude der Sparkasse Markgräflerland – unmittelbar neben dem Kundenhaus - und will die Werderstraße mit einem attraktiven gastronomischen Angebot bereichern. Andreas Liffers – seit zehn Jahren auch Gastgeber im Restaurant „Neunzehn“ beim Kanderner Golfplatz – bringt langjährige Erfahrung in der Gastronomie mit. Sein Konzept: eine moderne Tagesbar mit gesunder und regionaler Küche in entspannter Atmosphäre. Neben Frühstücks- und Mittagsangeboten sind Veranstaltungen mit regionalen Winzern geplant. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag von 9 bis 17 Uhr (Frühstück von 9 bis 11.30 Uhr, Business Lunch von 12 bis 14.30 Uhr sowie ganztägig Kaffee und Snacks).