Müllheim Neuer Vorsteher für Feldberg

Der designierte Ortsvorsteher freut sich auf die neue Aufgabe und ist „gespannt, was auf mich zukommt“. Auf der Agenda stehen kleine und größere Projekte, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich machte. Noch in diesem Monat soll der Feuerwehrhaus-Anbau beginnen. Außerdem steht 2022 die Sanierung und Umgestaltung des Kirchplatzes an. In Eigenleistung will der Ortschaftsrat noch in diesem Jahr ein Bammerthäuschen renovieren, drei wurden bereits saniert. Anpacken will er auch den Brunnen am „Ochsen“, der schon seit mehreren Jahren kein Wasser mehr führt. Außerdem wäre ihm wichtig, dass die Gemeindehalle (ehemals Hermann-Burte-Halle) „wieder einen richtigen Namen bekommt“.