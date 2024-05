Der Friedensrat Markgräflerland ruft anlässlich des Jahrestags der Befreiung am 8. Mai unter dem Titel „Nie wieder Faschismus – ist jetzt“ zum Gedenken ein. Am 8. Mai 1945 endete der von den Nationalsozialisten entfesselte Zweite Weltkrieg. Schon im April 1945 war die französische Armee ins Markgräflerland einmarschiert. Damit endeten für die vielen Tausende Zwangsarbeiter, die auch im Markgräflerland zu Fronarbeit gezwungen worden waren, ihre Qualen und Strapazen. Der Friedensrat Markgräflerland hat es sich zur Aufgabe gemacht, alljährlich am 8. Mai - an die 58 Kinder von Zwangsarbeitern zu erinnern, die noch nach Beendigung des Krieges seine Opfer wurden und auf dem Alten Friedhof in Müllheim begraben sind. Die Gedenkveranstaltung auf dem Alten Friedhof in Müllheim findet am Mittwoch, 8. Mai, ab 18 Uhr statt.