Die im Oktober angekündigte Schließung von einem Drittel der Notfallpraxen an 18 Standorten hatte in den betroffenen Gebieten für großen Unmut und Widerstand gesorgt (wir berichteten mehrfach). Unter anderem fand eine Demonstration in Stuttgart statt, bei der auch Müllheim mit Bürgermeister Martin Löffler und einer kleinen Delegation vertreten war.

Am 19. Dezember waren die Pläne der KV konkretisiert worden. So soll die Müllheimer Notfallpraxis, die ihren Standort in der Helios-Klinik hat, Ende November 2025 schließen. Der Müllheimer Rathauschef hatte bereits im Oktober angekündigt, rechtliche Schritte prüfen zu wollen. Als ein zentrales Argument für den Erhalt der Müllheimer Notfallpraxis führt er unter anderem die Entfernung der nächst gelegenen KV-Notfallpraxen in Freiburg und Lörrach an. Löffler ist einer der Initiatoren der Klage, heißt es in der Pressemitteilung.