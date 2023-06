Müllheim Ortsteile nicht abhängen

Die Fraktion ALM/Grüne im Müllheimer Gemeinderat beantragte nun, die ÖPNV-Verbindung zwischen Vögisheim und Feldberg währen der zweijährigen Bauzeit sicherzustellen. „Die Verwaltung wird beauftragt, sich nachdrücklich für die Aufrechterhaltung des ÖPNV in den Stadtteilen Feldberg und Vögisheim während der Straßenbauarbeiten an der K 4984 in 2024/25 einzusetzen und zusammen mit dem Landkreis und dem Busunternehmen eine Lösung zu finden“, heißt es im Antrag der Grünen.

Die Fraktion verweist auf die aktuellen Straßenbauarbeiten, die dazu führten, dass die Stadtteile Feldberg und Vögisheim vom öffentlichen Personennahverkehr abgehängt wurden. Auch der Bereich „In den Weihern“ im Müllheimer Süden werde nicht mehr angefahren. Lediglich für Schulkinder findet noch eine Beförderung statt. Teilweise fahren die Busse der Linie 264 von Müllheim über die L131 direkt nach Kandern, ohne Feldberg und Obereggenen anzufahren. Jugendliche haben Probleme ihre weiterführende Schule oder ihre Ausbildungsstätte zu erreichen.