Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch zwischen 20.45 und 21.30 Uhr in Müllheim auf dem Viehmarktplatz ereignet, heißt es in einer Polizeimeldung.Der Geschädigte hatte seinen weißen VW Tiguan in genanntem Zeitraum dort geparkt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte er einen Unfallschaden im rechten Bereich des hinteren Stoßfängers fest. Aufgrund der Beschädigungen und Abstellsituation ist davon auszugehen, dass ein anderes Auto beim Parkrangieren mit dem Tiguan zusammenstieß. Konkrete Hinweise zum Verursacher und dessen Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Der Parkplatz ist erfahrungsgemäß auch zu dieser Zeit stark frequentiert, so dass der Unfall gegebenenfalls von Zeugen beobachtet wurde. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter Tel. 07631/178 80 zu melden.