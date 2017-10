Müllheim Partynacht voller Musik und Begegnungen

Müllheim. Das Programm der Kneipennacht in Müllheim steht: In neun Gastro-Betrieben gibt es am Samstag, 21. Oktober, ordentlich was für die Ohren. Ausgesuchte Bands und DJs sollen die Innenstadt ab 21 Uhr mit Livemusik in eine klingende Meile verwandeln.

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren. Mehr und mehr Nachtschwärmer sichern sich die Eintrittsbändchen, heißt es in der Ankündigung. Die Träger können eintauchen in eine Partynacht voller Musik und Begegnungen. Außerdem fährt für die Besucher der Kneipennacht ein kostenloser Shuttle-Bus im 30-Minuten-Takt zwischen den Locations hin und her, ganz nach dem Motto: „Don’t drink and drive“. Der Fahrplan ist in den ausliegenden Programmheften abgedruckt – und steht online unter www.kneipen-nacht.com.

Die Gastronomen bieten dem Publikum gemeinsam mit den Künstlern wie schon in der Vergangenheit ein vielfältiges Programm. Die Organisatoren von X-Events haben Bands aus verschiedenen Himmelsrichtungen verpflichtet, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein wird, heißt es. Die Mixtur aus Bands wie beispielsweise „Like-It“ mit Rock und Pop, den „Ballroom Stompers“ mit Rockabilly, „Pirates of Music“ mit Partyhits oder Mixed-Music von DJ Jomo und Funk&Soul von DJ Flodder sollen für Stimmung und Abwechslung sorgen. Einlass ist ab 20 Uhr.

Das Eintrittsarmband gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei allen teilnehmenden Gastronomien sowie bei der Müllheimer Tourist-Information. Kurzentschlossene und Nachzügler können das Armband auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro an den Abendkassen der Gastronomien erwerben – sofern es noch Tickets gibt.