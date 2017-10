Müllheim Polizei nimmt Einbrecher nach Verfolgung fest

Müllheim. Beamten des Polizeireviers Müllheim ist es am Dienstag in Zusammenarbeit mit der französischen Gendarmerie gelungen, drei männliche Wohnungseinbrecher festzunehmen.

Flucht über Grenze

Über Funk hatten die Polizeibeamten Kenntnis von einem Wohnungseinbruch auf französischem Hoheitsgebiet erhalten. Die Täter waren in einem Auto in Richtung deutsche Grenze geflüchtet. Eine Polizeistreife konnte das gesuchte Fahrzeug um kurz vor 21 Uhr auf der B 378 in Richtung Müllheim fahrend feststellen. Der Streifenwagen wendete und nahm die Verfolgung auf. Der flüchtende Wagen konnte schließlich im Bereich einer Tankstelle an der B 3 in Müllheim gestoppt und die drei Insassen festgenommen werden. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 21 und 27 Jahren mit albanischer Herkunft. Bei dem dritten Fahrzeuginsassen und Fahrer des Autos, der bereits einschlägig der Polizei bekannt war, handelte es sich um einen 29-jährigen Deutschen aus Badenweiler.

Diebesgut sichergestellt

Die Polizei Müllheim ermittelt nun, ob dem Trio, das sich derzeit in Untersuchungshaft befindet, auch Einbrüche aus hiesiger Region zugeschrieben werden können. Bei den Tätern wurde aktuell auch Diebesgut sichergestellt.