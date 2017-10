Müllheim Polizei schnappt Telefon-Betrüger

Im Laufe der vergangenen Woche ist es im Bereich Markgräflerland sowie im Stadtkreis Freiburg erneut zu Delikten gekommen, die der Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ zuzuordnen sind. „Weitere intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Freiburg verdichteten Hinweise auf mögliche Tatverdächtige aus dem Markgräflerland“, heißt es im Polizeibericht. Ein 40-jähriger Mann bulgarischer, ein 49-jähriger Mann türkischer sowie ein 56-Jähriger deutscher Staatsangehörigkeit konnten nun im Raum Müllheim festgenommen werden. Alle drei seien bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Das Amtsgericht Freiburg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehle gegen die Beschuldigten, die am Donnerstag in Vollzug gesetzt wurden. Die Ermittlungen dauern an. Foto: sba