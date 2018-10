Müllheim Preis für besonderes Programm

Müllheim. Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) hat die Central Theater in Müllheim, das Kino im Stadthaus in Neuenburg und das Kino im Rathaus in Buggingen, für „Sehr gute Filmreihen“ ausgezeichnet. Dies geht aus einer Pressemittelung der Grünen-Landtagsabgeordneten Bärbl Mielich hervor.

Sie gratuliert dem Betreiber der Kinos, Michael Karg, und seinem Team zu der Würdigung: „Herr Karg bietet mit seinem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Kinoprogramm eine wunderbare Anlaufstelle für die Kinoliebhaber in Buggingen, Müllheim, Neuenburg und Umgebung. Neben anspruchsvoller Filmkunst gehören auch Filme mit aktuellen umwelt- und sozialkritischen Themen zu dem vielseitigen Programm der Markgräfler Kinos.“

Mit dem Kinopreis setze das Land ein Zeichen der Wertschätzung für die Kinos und die wertvolle Kulturarbeit der Kinobetreiber. „Die Stärkung der Filmkultur, aber auch der Filmwirtschaft des Landes ist ein wichtiges Ziel der Medienpolitik Baden-Württembergs. Neben der gezielten Filmproduktionsförderung geht es auch darum, für Produktionsunternehmen gute Rahmenbedingungen für ein dauerhaftes Engagement in unserem Land zu schaffen“, so Bärbl Mielich.

Kulturstaatssekretärin Petra Olschowski, zugleich Aufsichtsratsvorsitzende der MFG, und MFG-Geschäftsführer Prof. Carl Bergengruen zeichneten bei der Preisverleihung in Rottenburg insgesamt 53 Spielstätten aus. Die Gesamtprämie liegt bei rund 280 000 Euro, heißt es abschließend.