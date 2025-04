Müllheim: Räte verweigern erneut höhere Besoldung für Bürgermeisterposten

Im Nachgang der Sitzung sah die Verwaltungsspitze indes „begründete Zweifel an der Rechtmäßigkeit“ des Beschlusses. Deshalb hatte der Beigeordnete der Stadt, Günter Danksin, nach einer rechtlichen Beratung das Thema nun erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Es gab, so lauteten die weiteren Erklärungen, durchaus rechtliche Mängel, etwa die rückwirkende Einstufung der Bürgermeisterstelle, die aber so von Gesetzes wegen nicht vorgesehen sei. Ferner seien unter anderem die Gründe des Gemeinderats gegen die höhere Einweisung nicht ausreichend dargelegt worden. Wohl der größte Mangel sei aber die geheime Abstimmung gewesen. Geheime Abstimmungen seien nur in Ausnahmen möglich, so sollten triftige Gründe dafür vorliegen.

Das Ergebnis der erneuten Abstimmung, der eine rund zweistündige Diskussion vorausgegangen war, blieb gleich. Die Mehrheit des Gemeinderats folgte der weiteren Argumentation Danksins, der eine höhere Stellenbewertung für notwendig erachtete, nicht. Sie teilten nicht die Ansicht, dass die Komplexität der Aufgaben des Müllheimer Bürgermeisters seit der jüngsten Stelleneinweisung im Jahr 2019 zugenommen habe. Damals wurde die Stelle zuletzt höher eingruppiert (B 4). Der Zuwachs der Bevölkerungszahl falle angesichts der geringen Überschreitung der nächsten Einwohnergrenze nur gering aus und sei keine Rechtfertigung, hieß es aus der Mitte des Gemeinderats.