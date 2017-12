Müllheim Raum für rund 500 Schüler wird geschaffen

Müllheim/Bad Krozingen (do). Mit dem symbolischen ersten Spatenstich ist gestern die Bauphase der Gewerblichen Schule in Bad Krozingen eingeleitet worden. Das Projekt mit rund 3300 Quadratmetern Schulraumfläche für rund 500 Schüler in der Trägerschaft des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald wird auf rund 14 Millionen Euro geschätzt.

Der Unterrichtsbetrieb soll zum Schuljahr 2019/2010 beginnen. Die neue Schule übernimmt Teilbereiche der beruflichen Schulen in Müllheim, wo bereits 2008 ein Fehlbedarf an Räumlichkeiten festgestellt wurde. Nachdem Untersuchungen gezeigt hatten, dass dieser nicht durch Umbaumaßnahmen behoben werden kann, kam ein Neubau ins Gespräch, den Müllheim zunächst für sich reklamierte.

Doch die Stadt habe damals kein geeignetes Grundstück anbieten können, erinnerte Landrätin Dorothea Störr-Ritter. Mit der Standortsuche habe man es sich nicht leicht gemacht. Letztendlich fand sich im Kreistag eine klare Mehrheit für Bad Krozingen.

Dass sich die Planungsphase so lange hinzog, lag auch daran, dass sich das Kultusministerium 2014 zunächst auf den Standort Müllheim festgelegt und den Antrag des Kreises für eine Verlagerung nach Bad Krozingen abgelehnt hatte. Erst nach einer Klage des Landkreises gegen das Land gegen den Ablehnungsbescheid und einem erneuten modifizierten Antrag stimmte das inzwischen mit Susanne Eisenmann neu besetzte Kultusministerium zu. Die Landrätin betonte, dass mit dem Wegzug von insgesamt neun Bildungsgängen den Beruflichen Schulen in Müllheim kein Nachteil entstehe. Der Landkreis habe in jüngster Zeit viel in die Modernisierung der bestehenden Räumlichkeiten in Müllheim investiert und werde diese auch mit einem kompletten modernen Digitalsystem ausstatten, wie es auch für den Neubau in Bad Krozingen geplant ist.

Die neue Schule entsteht in direkter Nachbarschaft zum Bad Krozinger Kreisgymnasium an der südlichen Ortseinfahrt. Schulleiterin wird Christiane Seifert, die bisherige Leiterin der Kaufmännischen Schulen in Müllheim. Ihr Stellvertreter wird Dirk Bömicke. Die neue Schule ist nach Regierungsschuldirektor Martin Müller ein klarer Zugewinn für die Region.