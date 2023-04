Dem Polizeirevier Müllheim wurde am Samstag gegen 22.30 Uhr durch einen Verkehrsteilnehmer eine Verfolgungsfahrt durch das Stadtgebiet gemeldet. In der Vogesenstraße soll es zu einem Fehlverhalten des gesuchten Autofahrers gekommen sein. Dieser wurde von dem anderen Verkehrsteilnehmer auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht, woraufhin er aus seinem Fahrzeug stieg und in aggressiver Weise auf den anderen Verkehrsteilnehmer zuging. Danach soll es zu einer regelrechten Verfolgungsfahrt durch das gesamte Stadtgebiet gekommen sein. In deren Verlauf es bei einem der Überholvorgängen fast zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug gekommen sein soll. Gesucht werden Zeugen sowie Personen, welche durch das Fahrzeug gefährdet wurden. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen VW Golf. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 07631/178 80 zu melden.