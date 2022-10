Die Künstlerin Rosa Lachenmeier ist in Basel am Rhein aufgewachsen und in seiner Nähe geblieben. Nach ihrem Studium der Bildenden Kunst arbeitete sie freischaffend und war von 1985 bis 2018 Dozentin an der Schule für Gestaltung Basel. In ihrer künstlerischen Arbeit geht sie von visuellen Eindrücken und Phänomenen aus, die auf einen kulturgeschichtlichen und zeitrelevanten Kontext verweisen. Projekte zum Thema „Brücken“ führten sie nach Frankfurt am Main und New York.