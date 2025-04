Ein 62-jähriger Fahrer eines Motorrollers ist am Mittwoch gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall mit einem Bagger schwer verletzt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Unfall ereignete sich auf der Hacher Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 24 Jahre alter Baggerfahrer mit seinem Fahrzeug zurücksetzen um einem vor Ort befindlichen Lastwagen das Rangieren zu ermöglichen. Hierbei übersah er mutmaßlich den direkt hinter sich befindlichen Rollerfahrer. Der 62-Jährige geriet dabei mit einem Fuß unter einen Reifen des Baufahrzeugs und zog sich dabei schwere Verletzungen an den Extremitäten zu. Der Mann musste durch den Rettungsdienst behandelt und in eine nahe gelegene Klinik transportiert werden. Das Polizeirevier Müllheim hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zu den genauen Umständen des Unfalls, schreibt die Polizei abschließend