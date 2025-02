Müllheim: Rote Zahlen ziehen sich durch den kompletten Haushalt

Für das laufende Jahr hat Beigeordneter und Finanzdezernent Günter Danksin Ausgaben in Höhe von knapp 73 Millionen Euro und und Erträge mit einem Betrag von 67,1 Millionen Euro geplant. Diese Entwicklung, so erklärt der Beigeordnete, werde sich in den Folgejahren fortsetzen und zu Defiziten beim ordentlichen Ergebnis mit Beträgen von 5,76 Millionen (2026), 7,76 Millionen (2027 und sogar in Höhe von knapp zehn Millionen Euro im Jahr 2028 führen.

Noch könnten die Defizite durch Rücklagen, Stand Ende 2024, in Höhe von knapp 23,76 Millionen Euro kompensiert werden. Angesichts der vielen notwendigen Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung erscheint dieser vermeintlich hohe Betrag eher als Tropfen auf den heißen Stein, weil diese bis Ende 2028 aufgebraucht und ein Verlustvortrag in Höhe von knapp 6,2 Millionen Euro im Raum steht.