Müllheim Rückblick auf das eigene Leben

In ihrem Roman „Fiona“ erzählt sie aus der Sicht einer fiktiven Frauenfigur vom Leben einer jungen Frau in der Schweiz. Das Buch sei autobiografisch gefärbt, bemerkt die Autorin im Gespräch. Darin ruft die in Braunfels/Hessen aufgewachsene Ohloff eine Zeit in ihrem Leben in Erinnerung, in der sie selbst ausbrechen wollte aus dem Alltag als Mutter und Hausfrau in einer als eng empfundenen Berner Vorortsiedlung. Lange Zeit kam die Erfahrung hinzu, ihren Beruf als Bibliothekarin nicht ausüben zu können und als Ausländerin nicht willkommen zu sein. Ihre Romanfigur bricht aus dieser Enge aus: Die Autorin schildert Fionas Begegnungen mit Männern, die sie begehren und anerkennen, anders als ihr Mann, der ganz in seinem Beruf aufgeht. Im Buch zu spüren ist auch die stete Suche nach Nähe von Fionas noch kleinem Sohn, dem einzigen Gefährten in ihrer Einsamkeit.