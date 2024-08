Die Müllheimer Mühlen, Brunnen und Wasserwege sind Thema einer Stadtführung am Sonntag, 1. September, von 13 bis 14.30 Uhr. Treffpunkt ist an der Tourist-Information. Die Führung kostet acht Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Passend zur Stadtführung ist das Mühlenmuseum Frick-Mühle von 15 bis 17 Uhr. Das Mühlrad wird in Gang gesetzt und Korn zu Mehl verarbeitet.