Müllheim/Schliengen „Mit dem DRK am Puls der Zeit“

Sind Sie mit der Entwicklung des DRK-Kreisverbands Müllheim als auch mit Ihrer persönlichen Bilanz zufrieden?

Sehr sogar. Mit unserer Geschäftsführerin Gerlinde Engler haben wir seit 25 Jahren eine hervorragende und verantwortungsvolle Kraft, die maßgeblich das operative Geschäft führt. Die Zusammenarbeit mit ihr war in all den Jahren ausgesprochen gut. Überhaupt werde ich alle Mitarbeiter in angenehmer Erinnerung behalten. Das war ein harmonisches Miteinander, und der Kreisverband steht hervorragend da.

Was zählt zu den Hauptaufgaben des Vorsitzenden?

In erster Linie sind dies, Vertrauen und Rückendeckung für die Geschäftsführung nach innen wie außen zu signalisieren, den Vorstand zu führen, neue Ideen einzubringen und die Mitarbeiter zu motivieren. Der Kreisverband hat 200 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit.

Was war die größte Herausforderung in Ihrer 30-jährigen Amtszeit?

Es gab zwei große Herausforderungen: Das war die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen, die wir großteils in dem von uns übernommenen Übergangswohnheim in Bad Krozingen unterbringen konnten. Und die zweite große Herausforderung war die Corona-Pandemie.

Kann der DRK-Kreisverband mit seinen neun Ortsvereinen alle seine vielfältigen Aufgaben problemlos meistern?

Problemlos sicher nicht, denn auch das Rote Kreuz ist insbesondere in den Bereichen Pflege und Rettungsdienst vom Personalmangel betroffen, auch wenn wir Gott sei Dank von zahlreichen ehrenamtlichen Kräften unterstützt werden, wenn ich nur an den Sanitätswachdienst bei den vielen Sportveranstaltungen, Festen und anderen Ereignissen denke. Hinzu kommt, dass die Ansprüche der Leute immer höher werden, wodurch der Personalbedarf steigt. Wir waren 2003 der erste DRK-Kreisverband, der eine Servicestelle zur Unterstützung der Ehrenamtlichen und zur Koordination der zahlreichen Aufgaben eingerichtet hat.

Der Rettungsdienst mit seinen drei Rettungswachen muss die notfallmedizinische Versorgung sicherstellen. Gibt es immer ausreichend qualifiziertes Personal dafür?

Leider nein, der Personalmangel ist enorm. Einige Stellen sind derzeit unbesetzt. Wir suchen dringend noch Notfallsanitäter. Nur zwei Vergleichszahlen: 1993 bei meinem Amtsantritt hatten wir 615 Rettungseinsätze, heute sind es 10 516. Dabei muss gesagt werden, dass der Rettungsdienst oft missbraucht wird. Denn die überwiegende Zahl der Einsätze sind keine wirklichen Notfälle. Doch wenn der Hausarzt nicht greifbar ist, machen es sich die Leute bequem und rufen eben den Notdienst an. Das ist schon ein Problem.

Ein Blick auf die Mitgliederzahlen zeigt, dass diese seit 2017 kontinuierlich von 8356 auf 6477 gesunken sind. Was ist die Ursache für diese Entwicklung?

Ursachen sehe ich zwei: Zum einen leiden wir an einer Überalterung unserer Fördermitglieder, zum anderen konnten wir während der Pandemie nicht im erforderlichen Maße um neue Mitglieder werben. Das ist und bleibt eine Daueraufgabe. Zwar haben wir beim Jugendrotkreuz immer wieder neue Mitglieder, doch wenn ein Studium oder eine andere Ausbildung ansteht, sind die jungen Leute wieder weg.

Wie kann dieser Trend gestoppt werden?

Wir haben schon einiges probiert. Zum Beispiel versuchen wir über das freiwillige soziale Jahr an Jugendliche heranzukommen, ebenso über die Jugendrotkreuzarbeit an den Schulen. Aber es ist ein mühsamer und schwieriger Weg. Als es noch den Zivildienst gab, war die Situation um einiges besser.

Ist die Zahl der Aktiven auch rückläufig?

Wie jede Blaulichtorganisation leiden wir an Überalterung. Bei den ehrenamtlichen Kräften in den einzelnen Ortsvereinen sind wir jedoch gut aufgestellt. Weil wir zu wenig Pflegepersonal haben, müssen wir beispielsweise beim häuslichen ambulanten Pflegedienst, der eine sehr wichtige Einrichtung in Zeiten des demografischen Wandels ist, derzeit Interessenten ablehnen. Das tut mir für die älteren Leute richtig weh.

Das DRK nimmt auch humanitäre Aufträge wahr. Wie wirkt sich der Krieg in der Ukraine auf die Arbeit des Kreisverbands aus?

Wir haben schon viele Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt, zudem sind wir in der Flüchtlingsbetreuung aktiv. Auch sind ehrenamtliche Mitarbeiter von uns immer wieder mal bei anderen Kriseneinsätzen in ganz Europa unterwegs. Ein Beispiel ist die Flutkatastrophe im Ahrtal, als einige Leute von uns mehrere Wochen dort im Hilfseinsatz waren.

Seit 1999 gibt es in Müllheim einen Notfallnachsorgedienst, der sich um psychosoziale Unterstützung von Angehörigen in Notfall- und Krisensituationen wie beispielsweise nach einem Unfalltod kümmert. Das ist sicher keine einfache Aufgabe.

In der Tat nicht. Hier arbeiten wir mit Psychologen, Sozialarbeitern und geschulten ehrenamtlichen Kräften. Die Aufgabe erfordert ein einfühlsames Vorgehen, um in solch einer Notfallsituation Familienangehörige auffangen zu können. Der Notfallnachsorgedienst ist eine segensreiche Einrichtung.

Wenn Sie nun nach drei Jahrzehnten den Vorsitz abgeben, was bleibt vom DRK für Sie persönlich?

Das war für mein Leben eine bereichernde und prägende Aufgabe, die ich nicht missen möchte. Das DRK hat einen besonderen Stellenwert in der Gesellschaft. Man ist nahe an sozialen Brennpunkten dran und bekommt dadurch auch einen anderen Blick.

Werner Bundschuh

der 71-Jährige war 31 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Schliengen und ging vor drei Jahren in den Ruhestand.

Er hatte sich neben seinem Beruf im Laufe seines Lebens in 30 Ehrenämtern engagiert. 28 davon hat er inzwischen abgegeben, jetzt kommt mit dem DRK-Kreisvorsitz das 29. hinzu.Somit verbleibt noch das Amt des Vorsitzenden des Freundeskreises Schloss Bürgeln. Und das wird Bundschuh noch beibehalten.