Müllheim: Schließung der Notfallpraxis wäre „eine Katastrophe“

Bürgermeister Löffler: „Wird nicht funktionieren“

Für Müllheims Bürgermeister Martin Löffler ist die drohende Schließung, von der bis zu 80 000 Menschen betroffen seien, „eine Katastrophe“. Das Stadtoberhaupt ist auch Kreisvorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes. Er kann die Entscheidung weder nachvollziehen, noch ist sie für ihn hinnehmbar.

„Die Entfernung zur nächsten Notfallpraxis ist so groß, dass es nicht funktionieren wird.“ Kaum einer werde eine Fahrzeit von 40 oder 50 Minuten auf sich nehmen und sich für diese lange Strecke krank ins Auto oder in den ÖPNV setzen. Das bedeutet: „Es würde Notfälle geben, die keine sind“, befürchtet Löffler eine eklatante Mehrbelastung der Klinik-Notaufnahme und des DRK-Rettungsdienstes mit Fällen, die dort nicht hingehörten. Die Leidtragenden seien somit nicht nur die Patienten, sondern auch Notaufnahme und Rettungsdienst.

„Wir werden auf allen Ebenen Krach schlagen“, um die Schließung doch noch zu verhindern, kündigt Löffler an. Er will vor allem an das Gesundheits-/Sozialministerium und Gesundheitsminister Manfred Lucha appellieren, der die Rechtsaufsicht über die KV hat. Diese Reform dürfe nicht in Kraft treten, betont Löffler, der in diesem Zusammenhang an die bereits erfolgten Schließungen der Notfallpraxen in Schopfheim und Bad Säckingen erinnert. Insgesamt sollen nun offenbar weitere 17 Notfallpraxen in Baden-Württemberg geschlossen werden – acht Praxen hatte die KVBW bereits im Laufe des Jahres dauerhaft dicht gemacht. Die Kassenärztliche Vereinigung wollte sich zu den geplanten Schließungen zunächst nicht äußern. Für den 21. Oktober ist eine Pressekonferenz angekündigt.