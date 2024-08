Müllheim: Schutzgeld, Schulden, Samt und Supplicationen

Es waren einmal jüdische Familien in Istein und Huttingen, in Schliengen, Altingen, Mauchen und Steinenstadt. Das war im 16. Jahrhundert. Diese Orte gehörten zum Oberamt Birseck und unterstanden dem Bischof von Basel. Auch in anderen Städten und Dörfern in der Region und drumherum lebten einzelne jüdische Familien: in Wolfenweiler, in Weil an der Wiese, in Sulzburg, in Blotzheim, in Zwingen oder Allschwil. Das Aufenthaltsrecht war (teuer) erkauft und galt immer nur auf Zeit, heißt es in der Ankündigung.

Zugegeben – viel wissen wir nicht über diese Menschen, die unter dem Damoklesschwert der Vertreibung lebten: mitten zwischen feindlich gesinnten Nachbarn, unfreiwillig verwickelt in die Konfessions-Querelen der Reformations-Zeit, heißt es in der Ankündigung des Markgräfler Museums weiter. Gemeinsam mit der Referentin Maren Siegmann, die Archäologin und Leiterin des Museums in der Alten Schule in Efringen-Kirchen ist, begeben sich die Zuhörer auf eine spannende Spurensuche zu den jüdischen Familien im Dreiländereck.