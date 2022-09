Müllheim - Noch bevor der erste Schnee im Schwarzwald gefallen ist, meldet sich die Ski-Zunft Müllheim mit diversen Aktivitäten zurück. Zu ihrer Mitgliederversammlung trifft sich die Ski-Zunft am Freitag, 23. September, 20 Uhr, im Gasthaus Warteck in Niederweiler. Dort sollen das Programm für den kommenden Winter sowie die künftige Ausrichtung des Vereins besprochen werden. Es finden keine Wahlen statt. Der Vorstand bittet um zahlreiches Erscheinen. Bereits am Donnerstag, 22. September, startet das Fitness- und Ausdauertraining der Ski-Zunft in der Sporthalle der Rosenburgschule, ab 18.30 Uhr für Kinder ab zehn Jahren und ab 20 Uhr für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene. Das vielseitige Training wird von erfahrenen Übungsleitern erteilt und ist auch für (Noch-)Nicht-Skifahrer geeignet.

Skimarkt am 12. November