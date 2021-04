Müllheim Solidarität ist das Fundament der Demokratie

Frage: Wie wichtig sind die Gewerkschaften in der Corona-Pandemie für die Arbeitnehmerrechte?

Gewerkschaften und gute Betriebsräte sind Gold wert für die Beschäftigten und die Betriebe, denn sie sind an der Basis, bei den Mitarbeitern, sie wissen wo der Schuh drückt. Beschäftigte und Gewerkschaftsmitglieder sind durch Tarifverträge wesentlich besser abgesichert als unorganisierte in nicht tarifgebunden Betrieben. Es lohnt sich, für gute Tarifverträge zu kämpfen. Viele Beschäftige aus der Gastronomie machen sich momentan große Sorgen um ihre Arbeitsplätze, und es ist immer noch kein Land in Sicht. Mit Hilfe des Kurzarbeitergeldes kann man zwar einige Zeit überbrücken, aber es fehlt die Wertschätzung der getanen Arbeit, die Arbeitsplatzsicherheit und natürlich das Geld.

Frage: Wie ist die aktuelle Situation der Beschäftigten im Markgräflerland

Die Beschäftigten im Gesundheitssektor, vor allem in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, müssen sehr viel zusätzliche Arbeit leisten, sie arbeiten fast täglich immer noch am Limit.

Den Mitarbeiterinnen von K&U wurde angekündigt, die Bäckereifilialen in Lebensmittelgeschäften aus dem Unternehmen auszugliedern und diese von den Lebensmittelgeschäften, in denen sie sich befinden, weiterbetreiben zu lassen. Das bedeutet einen großen Verlust an Sicherheit, sozialen Standards und Entgelt. Wollen wir als Gesellschaft, dass mit einer systemrelevanten Beschäftigtengruppe so umgegangen wird? Wir als Gewerkschafter wollen das jedenfalls nicht.

Frage: Das Motto der diesjährigen Kundgebung lautet „Solidarität ist Zukunft“. Wer soll mit wem solidarisch sein?

Niemand bewältigt die Pandemie alleine – nur zusammen finden wir den Weg in eine gute Zukunft, mit guten Arbeitsbedingungen für alle in einer gesunden Umwelt. Nur gemeinsam werden wir die weitere Spaltung der Gesellschaft verhindern. Wenn nicht jeder nur an sich denkt, sondern wenn wir füreinander einstehen, werden wir unsere Demokratie stärken. Solidarität ist für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften kein Fremdwort sondern gelebter Alltag. Nicht nur am 1. Mai, an jedem Tag im Jahr. Solidarität ist kein Luxus, den wir uns in guten Momenten mal kurz leisten sollten. Sie ist das Mittel gegen Hetze und Spaltung, sie verhindert die Ausgrenzung von Menschen und sie nimmt Menschen die Angst, zurückgelassen zu werden. Sie hilft damit gegen die extreme Rechte und Verschwörungsideologen. Solidarität ist das Fundament der Demokratie.

Frage: Pflegekräfte, Ärzte und die Verkäuferin im Supermarkt wurden zu Beginn der Pandemie noch als Helden gefeiert, für die abends auf dem Balkon geklatscht wurde. Was ist von der Wertschätzung geblieben und was muss dringend getan werden?

Der Stress ist für die Pflegekräfte, Ärzte und die Verkäuferin im Supermarkt ist geblieben, es muss dringend gehandelt werden, mit besserer Bezahlung und mitarbeiterfreundlichen Arbeitszeiten. Vor allem muss mehr ausgebildet werden, da wir jetzt gesehen haben, dass sie alle systemrelevant sind. Wenn sie ausfallen, bricht alles zusammen. Wir müssen jetzt schnell Verbesserungen herbeiführen.

ist 63 Jahre alt und wohnt in Müllheim. Die gelernte Technische Zeichnerin war 33 Jahre Betriebsrätin und davon neun Jahre freigestellt. Sie ist ehrenamtliche Vorsitzende des DGB Kreisverbands Markgräflerland,

Der DGB-Kreisverband Markgräflerland lädt zur Maikundgebung auf Samstag, 1. Mai, von 15 bis 17 auf dem Müllheimer Marktplatz ein. Die Mairede hält Vira Domchak vom DGB aus Freiburg, Müllheims Bürgermeister Martin Löffler spricht ein Grußwort. Für musikalische Umrahmung sorgt der Liedermacher „Woger“.