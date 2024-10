Müllheim: Spatenstich für neuen Raiffeisen-Markt in Müllheim

Mit dem offiziellen Spatenstich sind in dieser Woche die Bauarbeiten für den neuen ZG Raiffeisen-Markt in Müllheim gestartet. Der Neubau entsteht nahe des bisherigen Standorts – auch am Bahnhof, aber auf Müllheimer Seite der Gleise (Eisenbahnstraße 8a). Die Eröffnung des neuen Ladens ist bereits für das Frühjahr geplant.