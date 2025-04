Mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro unterstützt der Inner Wheel Club Markgräflerland die Eltern-Kind-Initiative (eki) in Müllheim. Das Geld stammt aus der traditionellen Kinomatinée im Müllheimer Kino. Die Veranstaltung „Kino & Vino“ sei – mit der Unterstützung von Michael Karg und vielen helfenden Händen – erneut ein voller Erfolg gewesen. Die Spende überreichte die Präsidentin des Inner Wheel Clubs, Lydia Platzer, an die Vorsitzende der eki, Gisela Reinhardt. Die eki ist seit 1988 ein Familienzentrum in Müllheim und für vielfältige Aufgaben und Vorhaben auf Spenden angewiesen. Aktuell geht es um das Projekt „Oma und Opa gesucht“. Weitere Infos unter www.eki-muellheim.de. Der Inner Wheel Club weist zudem darauf hin, dass neue Mitglieder jederzeit willkommen sind, weitere Infos unter www.innerwheel-markgraeflerland.de.