Müllheim Sprung ins kühle Nass

Das Freizeit- und Familienbad ist ab sofort täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Es gilt die gewohnte Schlechtwetterregelung für kalte Temperaturen und Regen. Dann ist das Bad für die unerschrockenen Frühschwimmer vormittags von 9 bis 12 Uhr sowie für die Feierabenschwimmer von 17 bis 20 Uhr geöffnet.

Sportbad Badenweiler

In einer Woche, am Samstag, 21. Mai, ab 12 Uhr wird das Sportbad Badenweiler mit einem kleinen Fest und bei freiem Eintritt seine Pforten öffnen. Das Sportbad in Badenweiler war ein Jahr geschlossen, in der Zwischenzeit fand ein Bürgerbeteiligungsprozess statt, um zu überlegen, wie es mit dem Sportbad weitergehen soll. Ergebnis war die Grüdung des Fördervereins Sportbadfreunde Badenweiler, dessen ehrenamtliche Helfer tatkräftig sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der laufenden Pflege des Schwimmbadgeländes anpacken.

Das Sportbad ist dann täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Für die Mitglieder des Vereins gibt es zusätzliche Zeiten für ein Mitgliederschwimmen. Dann allerdings ohne Badeaufsicht.

Thermalsportbad

Das Thermalsportbad Steinenstadt startet am Montag, 30. Mai, in die Saison, heißt es auf telefonische Nachfrage unserer Zeitung. Das in den vergangenen beiden Jahren komplett sanierte Bad ist dann wieder täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Gleichzeitig schließt das Neuenburger Hallenbad und macht Sommerpause bis zum Ende der Schulferien.

Die Stadt hat in die Sanierung und den Umbau des Bades knapp drei Millionen Euro investiert. Das bislang 33 1/3 Meter lange Becken wurde etwas verlängert sowie der Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich durch eine Wand abgetrennt. Den Schwimmern steht nun eine 25 Meter Bahn mit Wendemöglichkeit zur Verfügung. Neu sind ein Sprungturm und eine Wellenrutsche.

Die Stadt Neuenburg hat kürzlich die Eintrittspreise von Hallenbad und Thermalsportbad angepasst und vereinheitlicht. Damit können insbesondere die Mehrfachkarten in beiden Bädern genutzt werden.