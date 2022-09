Müllheim Spuren zur Müllheimer Baugeschichte

Wie in einem Puzzle lässt sie das Publikum an der bauforscherischen Spurensuche teilnehmen. Erst das aufwändige Sammeln von Belegen und Beweisen im Archiv führt zum Gesamtbild zur Gestalt des Gebäudes, der Geschichte seiner Erbauer und Bewohner sowie der Anpassung an die jeweilige Nutzung.

Beide Vorträge ergänzen sich und geben anschauliche Einblicke in Methoden und Erkenntnisse baugeschichtlicher Forschung als Voraussetzung für die kulturhistorische Bedeutung und Einordnung von Bauwerken und damit für Denkmalschutz und Denkmalpflege.

Alte Mühle und Schaustollen geöffnet

Wer das Blankenhorn-Palais bereits vor dem Vortragsabend inspizieren will, kann dies am „Tag des Offenen Denkmals“, am Sonntag, 11. September, zu den Öffnungszeiten des Markgräfler Museums zwischen 11 und 18 Uhr tun.

In der näheren Umgebung von Müllheim. sind auch die Türen der mehrfach von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz geförderten Alten Mühle in Ballrechten-Oberdottingen für Interessenten geöffnet.

Der Bergmannsverein Buggingen öffnet am „Tag des offenen Denkmals“ von 14 bis 18 Uhr das Kalimuseum und den Schaustollen, Alemannenring 4, in Buggingen. Der Eintritt ist frei, Der Bürgerverein Buggingen bewirtet.