Müllheim Stadt soll Zivi-Haus erwerben

Die Gedenkstätte soll laut des fraktionsübergreifenden Antrags ein Ort der Erinnerung an das jüdische Leben in Müllheim sein. „In dieser Gedenkstätte sollen auch kulturelle Veranstaltungen, wie zum Beispiel Lesungen, musikalische Darbietungen, Ausstellungen und Begegnungen stattfinden können, heißt es weiter.

Mehr als 200 Jahre lang lebten jüdische Familien in Müllheim und prägten die Entwicklung der Stadt mit, heißt es in der Begründung. Mittelpunkt der jüdischen Gemeinde war die Synagoge. „Zunehmender Antisemitismus, der im Wahnsinn des Nationalsozialismus gipfelte, setzte mit einer unvorstellbaren Wucht 1938 dem jüdischen Leben in Müllheim ein Ende“, heißt es. Das Zivi-Haus repräsentiere ehemaliges jüdisches Leben in Müllheim und sei somit prädestiniert für eine Gedenkstätte, in der die Geschichte der jüdischen Gemeinde und die Verfolgung und Vernichtung jüdischer Menschen „wach“ gehalten sowie an kommende Generationen weiter gegeben werden könne, heißt es weiter.