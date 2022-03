Müllheim Stadt stellt 15 Wohnungen bereit

Auch bei den Kriegsflüchtlingen nach Paragraf 24 des Aufenthaltsgesetzes wird die reguläre Verteilung dreistufig erfolgen. Nach Erstunterbringung in den Landeserstaufnahmestellen erfolgt die Weiterleitung in die vorläufige Unterbringung der Landkreise. Bereits nach wenigen Wochen, spätestens nach sechs Monaten, erfolgt die Zuteilung in die Gemeinden in die Anschlussunterbringung.

Die Stadt Müllheim wird schnelle und unbürokratische Hilfe leisten, indem sie kurzfristig Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukrainebereitstellt. So werden 15 Wohnungen, mit einer Wohnfläche von knapp 900 Quadratmetern in der städtischen Liegenschaft Goethestraße 13 bis 15, für 60 bis 80 Personen bereitgestellt. Ursprünglich sollten die Wohnungen nicht mehr belegt werden, da eine Generalsanierung des Gebäudekomplexes vorgesehen war. Dieser wird nun nach hinten geschoben und die Wohnungen werden kurzfristig und sukzessive bis spätestens Mitte Mai brandschutztechnisch ertüchtigt sein.

Bei weiter steigendem Bedarf wird die Stadt mittelfristig weitere Möglichkeiten in Erwägung ziehen. So wird im Neubaugebiet „Am langen Rain“ weiterhin erwogen, ein bis zwei Reihenhausgrundstücke für Gemeinschaftsunterkünfte, die Platz für jeweils 60 bis 80 Personen bieten könnten, bereitzustellen. Angedacht sind Gemeinschaftsunterkünfte in hochwertiger Modulbauweise. Weitere Grundstücksoptionen, auch Angebote von privater Seite, werden derzeit geprüft und dann in Abhängigkeit der weiteren Lage geplant.

Weitere Informationen: Aufgrund der umfangreichen Informationen zur Ukraine-Hilfe hat die Stadt Müllheim eine eigene Seite auf der städtischen Webseite eingerichtet. Diese ist unter www.muellheim.de/ukraine zu erreichen.