Rockiger Sound lag über der Stadt, der durch einen leichten Wind auch in angrenzende Wohngebiete getragen wurde. Auf dem Markgräfler Platz fanden sich an den beiden Tagen der 16. Cover Nights knapp 4000 Musikbegeisterte ein. Es wurde gefeiert, die Musik genossen, getanzt und mitgesungen. Besonders bei der Musik der legendären Rockgruppen Supertramp, Pink Floyd und Metallica bebte der Markgräfler Platz. Nicht ganz so gut angekommen war die ZZ Top-Revivalband, die zwar gekonnt performte, aber den Zugang zum Publikum nicht so erzielte wie erhofft.

Zurück zum Freitagabend: Songs wie „School“, „Breakfest in America“ oder „Crime oft he Century” entführten die Fans zurück in die 1970er Jahre. Dann kam die Gruppe Echoes mit dem Sound von Pink Floyd, der für viele unvergleichlich ist. Beide Bands verstanden es sämtliche Generationen zwischen Jung und Alt gleichermaßen zu begeistern.