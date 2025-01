Zu einem Streit unter zwei Geschwistern im Alter von 21 und 26 Jahren soll es am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Müllheim gekommen sein. Dieser endete laut Mitteilung der Polizei in einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten die Brüder zunächst verbal und dann körperlich aneinander. Im Verlauf des Streits wurde der 26-Jährig, vermutlich mittels einem Messer, lebensgefährlich verletzt. Wie genau es zu der Verletzung kam, ist noch unklar. Der Verletzte wurde umgehend medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen.