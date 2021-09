Müllheim Stummfilm, Musik und Magie

Eine Wanderbühne auf einem Kleintransporter macht Station an zehn Spielorten in Süddeutschland. Diese außergewöhnliche Idee kam dem Pianisten Jens Schlichting, der seit Jahrzehnten als Stummfilmpianist unterwegs ist und auch in vielen anderen Genres von Klassik bis Jazz regelmäßig konzertiert. „Seit vielen Jahren schwirrt mir diese Idee im Kopf herum, besonders wenn ich an entlegenen Orten in der Toskana Open Air spiele und es für die Veranstalter fast unzumutbar ist, ein Klavier an den Ort des Geschehens zu schaffen“, so der im Raum Heidelberg lebende Künstler. Das einzigartige Projekt wurde jetzt ermöglicht und finanziell unterstützt vom Förderprogramm „TakePart“ im Rahmen von „Neustart Kultur“.